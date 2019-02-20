وزير العدل: مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة سيرى النور قريباً

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكد سلطان بن سعيد البادي وزير العدل أن مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة في مراحله الأخيرة حيث تم الانتهاء من إعداده وسيرى النور قريباً بعد استكمال إجراءات المناقشة واتخاذ الإجراءات المتبعة في إصدار مشاريع القوانين.

وأضاف خلال الجلسة المجلس الوطني الاتحادي الحادية عشر من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت اليوم بمقر المجلس في أبوظبي لمناقشة سياسة وزارة العدل في شان "مهنة المحاماة"، أنه سيتم في المشروع الجديد النظر في تصنيف المحامين.

ووافق وزير العدل خلال مناقشة السياسة على دراسة مقترح برلماني من العضو صالح مبارك بن عثعيث العامري بشأن توفير تأمين صحي للمحامين المواطنين بتمويل من صندوق اجتماعي خاص ينشأ للمحامين.