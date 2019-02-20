16.87 مليار درهم صفقات «آيدكس» و«نافدكس» في 3 أيام

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس» عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 4,88 مليارات درهم خلال اليوم الثالث من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، توزعت العقود المبرمة على 8 شركات دولية و20 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام إلى حوالي 16.869 مليار درهم إماراتي.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور العقيد الركن البحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس».

وقال العميد الركن محمد خميس الحساني إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثالث للمعرض بلغت 514,872,738 درهماً، تضمنت التعاقد مع مركز الملك عبدالله من المملكة الأردنية الهاشمية لشراء صواريخ م/‏د ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 64,652,329 درهماً،.

والتعاقد مع شركة Environment Tectonics الأميركية لشراء وتحديث معدات ومشبهات التدريب بالمركز الطبي لصالح القوات الجوية بقيمة 53,99 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Digital Globeinc الأميركية لتقديم خدمات التصوير الفضائي لصالح القوات المسلحة 152,5 مليون درهم،.

والتعاقد مع شركة Camber Corporation الأميركية أيضاً لتوفير خدمات استشارية لصالح قيادة الدفاع الكيميائي بقيمة 5.51 ملايين درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Global Industrial & Defence Solution الباكستانية لشراء ذخائر لسلاح قيادة التموين والنقل بقيمة 60,9 مليون درهم.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية التعاقد مع شركة Joint Stock Company الروسية لشراء ذخائر عيار 100 ملم للناقلة BMP3 لصالح القوات البرية بقيمة 57,90 مليون درهم.

والتعاقد مع شركة «ثالس» الفرنسية لشراء سونار مقطور من نوع Captasi لصالح القوات البحرية بقيمة 93,74 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Fnss Savunma التركية لتوريد قطع غيار وإصلاح ناقل الظبيان M113 لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 25,71 مليون درهم.

وبدوره، أفاد العقيد الركن البحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، بأن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 4,364 مليارات درهم شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة لتركيب أنظمة أمنية وتقسيمه إلى قسمين الأول لصالح حرس الرئاسة بقيمة 4,98 ملايين درهم.

والثاني لصالح القيادة العامة للقوات المسلحة بقيمة 1.99 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الجابر لتقديم خدمات الإسناد الفني وتوريد قطع غيار الآليات العسكرية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع شركة الفتان لاستئجار معدات بحرية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 14,87 مليون درهم.

والتعاقد مع شركة المسعود لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار وخدمات القطر لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 18 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة الرميثي لتوريد قطع الغيار والإصلاح والاستشارات الفنية والتدريب لكافة آليات القوات المسلحة والمعدات الفردية لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم.

أنظمة

كما تضمنت صفقات اليوم الثالث مع الشركات المحلية التعاقد مع شركة أطلس لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 4,78 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة IGG لتوفير قطع غيار وصيانة لآليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 270 مليون درهم.

والتعاقد مع الشركة ذاتها لشراء كاميرات حرارية لصالح القوات البرية بقيمة 28.52 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Renk UAE لتوريد قطع غيار الدبابة لوكليرك لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 90 مليون درهم، والتعاقد مع شركة Central & Motors لشراء إطارات لصالح آليات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 20 مليون درهم.

عقود

وتم التعاقد مع شركة AL HAMRA Trading لشراء عربات التحكم لإزالة الذخائر لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 26,460,636 درهماً، إلى جانب التعاقد مع شركة Star Satellite لمنظومة الاتصال بالأقمار الصناعية لصالح القوات البحرية بقيمة 34,89 مليون درهم، والتعاقد مع شركة AL Jassor Heavy Vehicle لآليات آرما (8*8) لصالح القوات البرية بقيمة 2,429 مليار درهم.

والتعاقد مع شركة Knowledge Point للحصول على الاستشارات التخصصية لبناء وتطوير قدرات القوات المسلحة بقيمة 105,89 ملايين درهم.

والتعاقد مع شركة خالد فرج لتوفير خدمات النقل البحري عن طريق استئجار سفن لصالح مديرية العمليات المشتركة بقيمة 85,41 مليون درهم، والتعاقد مع شركة اعتماد لتركيب منظومة أمنية لصالح جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بقيمة 949,99 مليون درهم.

منصة

وتعليقاً على الصفقات المبرمة خلال اليوم الثالث، قال العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس» إن معرضي «آيدكس 2019» و«نافدكس 2019» يعدان منصة عالمية رائدة تجمع أبرز الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في القطاعات الدفاعية والأمنية لعقد شراكات استراتيجية جديدة وصفقات مثمرة بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع المعنيين وأصحاب العلاقة في هذه القطاعات الحيوية، علاوة عن الاطلاع على التقنيات الحديثة التي رافقت الثورة الصناعية الرابعة للنهوض بواقع ومستقبل القطاعات الدفاعية والأمنية في الدولة.