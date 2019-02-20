الإمارات بوابة شركات الدفاع العالمية لتوسيع أعمالها بالمنطقة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

اتخذت شركات عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية والطيران والحلول والأنظمة الذكية من دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة رئيسة لتوسيع أعمالها وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وقال مسؤولون بشركات دفاعية وعسكرية عالمية لـــــ«البيان الاقتصادي» على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، إن الإمارات تعد بوابة الفرص المثالية لكافة الشركات العاملة في مختلف القطاعات للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وموقعها الاستراتيجي المتميز، ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجياً.

وأضاف المسؤولون إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حرصت على وضع سياسات وأنظمة متكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، ما أدى إلى زيادة ثقة الأسواق الدولية بقدرة البلاد على إدارة وتوجيه اقتصادها وسط التغيرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتكون إحدى أكثر الحكومات الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

نمو مستقبلي

وقال مارك بومان، نائب الرئيس في شركة «إنسيتو»، التابعة لمجموعة «بوينج» لخدمات الطيران العالمية، إن الشركة اتخذت قراراً منذ العام الماضي بأن تكون الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لها للنمو العالمي، وذلك في إطار التزام الشركة طويل الأمد تأسيس حضور خاص بإدارة البرامج في الشرق الأوسط، لدعم قاعدة العملاء المتنامية للشركة.

وأضاف بومان إن الهدف من اتخاذ الإمارات مقراً رئيساً للشركة هو تعزيز حضور «إنسيتو» في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخ أسس قوية لدعم النمو المستقبلي لسوق المنتجات الدفاعية والتجارية في المنطقة، وسيوفر المزيد من الفرص للوصول إلى أفضل المواهب حول العالم لتوفير حلول فائقة التطور للعملاء.

بوابة رئيسة

من جانبه، قال سليتون مايير، مدير العلاقات الإعلامية بشركة «هاريس» الأمريكية لحلول وأنظمة الدفاع التكنولوجية، إن دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً تعد بوابتنا الرئيسة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وهو ما دفع الشركة إلى افتتاح مقر لها في العاصمة الإماراتية لتوسيع وزيادة أعمالها.

ولفت مايير إلى أن الهدف من افتتاح مقر رئيس للشركة في العاصمة أبوظبي هو التفاعل مع الشركات والأجهزة الحكومية في المنطقة بهدف توفير أنظمة متطورة وحلول للتحديات الصعبة والمهام الحرجة التي تواجه العملاء.

وأوضح مايير أن منطقة الشرق الأوسط تعد من المناطق الهامة بالنسبة للشركة ولا سيما أن هناك الكثير من الدول تقوم بتحديث أنظمتها الدفاعية من ناحية القيادة والسيطرة والاتصالات والتحكم، وبالتالي كان ذلك هدفنا الرئيس من المشاركة في معرض «آيدكس 2019» الذي نعده منصة تجمع كل الشركات والمؤسسات من كافة أنحاء العالم.

استراتيجية للتوسع

اتفق مع الآراء السابقة، طلال الكامل نائب رئيس إدارة العملاء والحسابات في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «كولينز أيرسبايس» الأمريكية العاملة في الحلول الذكية والمتطورة في قطاع الطيران والدفاع، مشيراً إلى أن الإمارات هي البوابة الرئيسة للشركة من أجل زيادة تعزيز تواجدنا ومعاملاتنا في المنطقة وتقديم قيمة أعلى للعملاء.

وأضاف الكامل إن الشركة تسعى من خلال تواجدها في الإمارات إلى وضع استراتيجية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على تحقيق نمو جديد، وتحقيق الشراكات الإقليمية التي تعد من الجوانب الهامة في خطتنا الاستراتيجية لدعم وتطوير فرص أعمال جديدة وناشئة في المنطقة.

وذكر الكامل أن جميع هذه العوامل تساهم في تقوية وتعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لضخ استثمارات في المنطقة، كما أن الدولة تشكل نقطة انطلاق مهمة بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها للتوسع والنمو في المنطقة.