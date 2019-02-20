سيف بن زايد يزور أجنحة شركات وطنية وعالمية في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

واصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس جولاته في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» في يومه الثالث وشملت الزيارة عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض.

وتوقف سموه عند عدد من هذه الأجنحة واطلع فيها على أهم ما تعرضه من مختلف أنواع الأسلحة البرية والأنظمة الدفاعية وغيرها من الصناعات التقنية بجانب التقنيات الذكية والاختراعات المبتكرة في مجالات التصنيع العسكري، واستمع سموه لشرح من القائمين على هذه الأجنحة حول أحدث النظم الإلكترونية الذكية، والمعدات والنظم الدفاعية التي تدخل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.