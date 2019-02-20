سلطان الجابر: استضافة الإمارات لـ«آيدكس» نجاح جديد لجهود 25 عاماً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن استضافة دولة الإمارات لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» تشكل نجاحاً جديداً في جهود دؤوبة امتدت على مدى 25 عاماً،.

ويعد العامل الأهم في هذا النجاح هو تطوير خبرات وطنية متميزة مدعومة ببنية تحتية متطورة في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة ضمن منظومة متكاملة وشاملة تسعى إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وزيادة الاعتماد على الذات، وخلق ركائز معرفية صلبة تشكل أساساً داعماً لجهود التنمية المستدامة والشاملة.

وقال معاليه، في تصريح حول معرض ومؤتمر الدفاع الدولي - آيدكس: «من خلال النقلات النوعية التي شهدتها دقة التنظيم ومستوى وحجم ونطاق المشاركة الدولية الكبيرة، يقدم معرض ومؤتمر «آيدكس» نموذجاً لتميّز نهج القيادة الرشيدة في تكريس حماية مرتكزات السلم والأمن والاستقرار، من خلال تطوير صناعات وطنية عالمية المستوى تسهم في تحقيق رؤية القيادة لمستقبل مشرقٍ لدولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مختلف المجالات».

شريك أساسي

وأكد معاليه، أن إعلامنا الوطني هو شريك أساسي يقوم بدور محوري في تسليط الضوء على النجاحات والإنجازات الوطنية المتميزة، موضحاً بأن «آيدكس» يشكل منصة مثالية لتعزيز الصورة الحضارية المشرقة لدولة الإمارات، ودعم تقدمها التكنولوجي وتركيزها على قيم السلم والأمن والاستقرار والتعاون والانفتاح والتسامح، باعتبارها ممكنات أساسية للنهضة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية.

وأضاف: «نتابع في المجلس الوطني للإعلام الاهتمام العالمي المتزايد بالمعرض، والذي يتجسد من خلال الارتفاع الملحوظ في أعداد الإعلاميين الدوليين المشاركين في تغطية فعالياته، والتي تجاوزت نسبتها 16% مقارنة بالدورة السابقة، إضافة إلى اتساع حجم التغطية الإعلامية بنسبة 8% لتصل إلى أكثر من 42 دولة حول العالم، ولا شك أن هذا النمو يعكس بوضوح المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات».