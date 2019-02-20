عبدالله بن زايد: «وثيقة الأخوة الإنسانية» مصالحة تاريخية مليئة بالشجاعة

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.

وافتتح سموه الاجتماع بوصف زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات بالحدث التاريخي التي بدأت عهداً جديداً للأخوة الإنسانية وتماشت مع عام «التسامح» .

والنهج الذي تتبناه قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي تعد وثيقة مصالحة تاريخية مليئة بالشجاعة والصدق وتمنح البشرية الأمل بأن السلام ممكن.

‎وأكد سموه أهمية متابعة هذا النهج في جميع السياسات والمبادرات والبرامج التي تطرح في المجلس لتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات.

‎واستعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام المجلس خلال الاجتماع منظومة جودة التعليم والدور التنسيقي بين مختلف الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية بما يحقق الارتقاء بالمنظومة التعليمية في جميع مناطق الدولة وتهيئة بيئة جاذبة لأفضل الممارسات التعليمية لتخريج جيل المستقبل الذي سينهض بمكانة الدولة ضمن أفضل دول العالم.

ومن جانبه عرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال الاجتماع مشروعاً لإعداد منتسبي الخدمة الوطنية مهنياً ووظيفياً بهدف تطوير مهارات وكفاءات كوادر الخدمة الوطنية بما يمكنهم من الالتحاق بوظائف ومهن مستهدفة أو البدء بإقامة مشاريع ريادة أعمال خاصة بعد إتمامهم لفترة الخدمة الوطنية.

حضر الاجتماع، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

‎كما حضر الاجتماع سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد.