مقاعد لكبار المواطنين في حدائق الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم كل الخدمات لكبار المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.

ولتبقى الإمارة تحافظ على لقب وعضوية الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، قامت بلدية مدينة الشارقة بتوريد 25 مقعداً خاصاً بكبار المواطنين لمختلف الحدائق في الإمارة، بما يعكس حرصها على الاهتمام بهذه الفئة، وتوفير كل الخدمات لها خصوصاً في الحدائق باعتبارها متنفساً للجميع، ومكاناً يقضي به الفرد أجمل الأوقات.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن هذه المبادرة تنفذها البلدية ضمن الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج الشارقة للمدن المراعية للسن، والذي يشرف عليه المكتب التنفيذي للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبــــكة الدوليـــة للمدن المراعيـــة للسن، وليتم من خلالها توفير وسائل الراحة لكبار السن خلال زيارتهم الحدائق.