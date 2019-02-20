«تطوير البنية التحتية» تكرّم موظفة لدورها في إنقاذ عامل

المصدر: دبي - البيان

كرّم المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، الموظفة المواطنة هند علي الظاهري.

وذلك تقديراً وعرفاناً لموقفها البطولي وتدخلها السريع لإنقاذ حياة أحد العمال من الجنسية الأفريقية، إثر تعرّضه لأزمة قلبية أثناء أدائه مهام عمله على أحد الطرق الرئيسية بإمارة عجمان، حيث بادرت على الفور ودون تردد لإنقاذ حياة العامل، عن طريق إنعاش قلبه والاتصال بالإسعاف الوطني وتنفيذ تعليماته إلى حين وصولهم، حيث يؤكد تصرفها قيم التسامح لدى أبناء الإمارات.

وتفصيلاً، فوجئت الظاهري وخلال عودتها لمنزلها في عجمان قادمة من دبي بعد انتهاء يوم عملها بوزارة التطوير والبنية التحتية، بوجود شخص مُلقى على الأرض بشارع واسط فاقداً الوعي وقد بدأ البياض على عينيه.

وأن شخصين آخرين يحاولان التعامل معه وإنقاذه ولكن بطريقة غير مدروسة، فتوجّهت إليهم دون تردد، وقدمت له المساعدة المطلوبة بحكم خبرتها في مجال الإسعافات الأولية التي اكتسبتها بفضل انتسابها لإحدى دورات الإسعاف الأولي التي تحرص وزارة تطوير البنية التحتية على إكسابها لموظفيها.

من جانبه أشاد وكيل الوزارة بالعمل الإنساني وحسّ المسؤولية المجتمعية لدى الموظفة التي هرعت مسرعةً لإنقاذ حياة العامل غير متردد في ذلك، مثمناً دورها البطولي في إنقاذ حياة إنسان لا يمتّ لها بصلة.

ولفتت الموظفة هند الظاهري إلى أن تصرفها نابع من قيم التسامح لدى أبناء زايد، ودورها المجتمعي والإنساني الذي دائما ما تؤكده قيادة وزارة تطوير البنية التحتية، وتندرج ضمن خططتها وأهدافها الاستراتيجية.