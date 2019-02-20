«طرق دبي» تدشّن «الحافلة الذكية» للتوعية المرورية

المصدر: دبي - البيان

دشن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حافلة السلامة الذكية لتعزيز التوعية المرورية الموجهة لطلاب المدارس في دبي.

واطلع الطاير على تجهيزات حافلة السلامة الذكية، والبرامج والتطبيقات الذكية المتوفرة داخلها لتدريب الطلاب وتعريفهم بقواعد السلامة المرورية، وتعرف إلى الإمكانيات والمزايا التي توفرها الحافلة.

وصممت الحافلة من الداخل ومن الخارج وفق خطة علمية وفنية تمت مناقشتها مع الشركة الراعية للمشروع (STS) وطبقاً لدراسات حديثة أكدت أن الأساليب التعليمية التي تمزج المعلومة بالترفيه تعمل على ترسيخ قواعد الثقافة المرورية الصحيحة لدى الأجيال الجديدة بشكل أفضل بكثير من الوسائل التقليدية في تدريب الأطفال على قواعد السلامة المرورية، وتحتوي الحافلة من الداخل على شاشات إلكترونية تفاعلية مزودة ببرامج تعليمية ترفيهية.

حضر تدشين الحافلة المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وستيف بورنيل المدير التنفيذي لشركة خدمات النقل المدرسي (STS).

أهمية قصوى

وأكد مطر الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وقد ضمنته في رؤيتها (تنقل آمن وسهل للجميع)، ونفذت في هذا الصدد العديد من المشاريع والخطط والمبادرات لرفع مستوى السلامة المرورية بمفهومها الشامل.

وخفض حوادث المشاة وتطوير مستوى ثقافة السلامة المرورية لمستخدمي الطريق في دبي، كما تعمل الهيئة مع القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ ما ورد في الإطار العام للخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية.

وكذلك مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2017-2021، مشيراً إلى أن وفيات الحوادث انخفضت من 21.9 لكل 100 ألف من السكان في عام 2005 إلى 2.4 لكل 100 ألف في عام 2018.

وأوضحت المهندسة بن عدي أن العمل ببرنامج الحافلة سوف يكون على مرحلتين تبدأ الأولى في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018 – 2019 ويشمل 30 مدرسة خاصة بحسب التنسيق مع إدارات المدارس وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، أما المرحلة الثانية التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل فستشمل 45 مدرسة حكومية وخاصة بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد بورنيل، اهتمام (STS) بالمساهمة في تكريس الوعي المروري في أوساط مستخدمي الطريق، مضيفا أنه ستبدأ الجولة الترويجية لحافلة السلامة الذكية مارس المقبل.