دائرة الطاقة في أبوظبي تناقش تحديث اللوائح التنظيمية لقطاع الماء والكهرباء

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في الإمارة، ورشة عمل مخصصة لمراجعة وتحديث اللوائح التنظيمية لقطاع الماء والكهرباء.

حضر الورشة التي أقيمت في مقر الدائرة ممثلون عن الشركات المرخصة العاملة في قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي وهي شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. وتضمن جدول أعمالها مناقشة خطط العمل واللوائح التنظيمية السارية في القطاع.

ومراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بآليات العمل، وتقليل الأعباء والمتطلبات التنظيمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدائرة وأولوياتها ذات الصلة بتحقيق متطلبات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح بما يتناسب مع رؤية أبوظبي 2030.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «التطوير المستمر جزء من ثقافة العمل المتجذرة على مستوى قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، ومنهجية ذات أسس وأهداف واضحة تتمثل في تعزيز ريادة قطاع الطاقة وقيادته نحو مواكبة المتغيرات العالمية.

وقد استطعنا خلال المرحلة الماضية تحقيق قفزة نوعية على مستوى تنسيق وتكامل الأدوار بين الشركات المرخصة من قبل الدائرة، ونتطلع إلى الاستفادة من الزخم والنتائج الإيجابية وتكريس هذه الحالة من التناغم في المضي قدما نحو زيادة مساهمة القطاع في التنمية المستدامة بما ينسجم ورؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الورشة إلى مراجعة المتطلبات التنظيمية وتقليل العبء على الشركات المرخص لها العمل في تقديم الخدمات».