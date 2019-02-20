«كهرباء دبي» تعرّف الشباب ببرنامج سفراء الكربون

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة تعريفية حول برنامج سفراء الكربون، حضرها 80 من طلاب الجامعات والموظفين الشباب من منتسبي الدورة الرابعة من البرنامج، الذي أطلقته الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، بهدف إشراك الشباب في القضايا الوطنية والعالمية، وتعزيز اهتمامهم وثقافتهم حول الطاقة المستدامة وتغير المناخ، ونمط استهلاك الموارد الطبيعية.

وعُقدت ورشة العمل في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتدريب المهني والأكاديمي، في منطقة الحضيبة بدبي، وهدفت إلى تعريف منتسبي الدورة الرابعة من البرنامج بطبيعة البرنامج وأهميته في إشراك الشباب من طلاب الجامعات والموظفين المتخصصين الشباب في أنشطة طموحة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، بما يسهم في بناء وتوطيد الجسور بين التعليم الأكاديمي وعالم الأعمال والصناعة.

أولوية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي هيئة كهرباء ومياه دبي الشباب أولوية قصوى، وتعتمد عليهم في تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

رؤية

من جانبه قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي:

«نسعى من خلال برنامج سفراء الكربون إلى إيجاد جيل من القادة المؤهلين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وإيجاد مستقبل مستدام. ويتيح البرنامج الفرصة للشباب لمعرفة المزيد حول قضايا البيئة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي في إطار معرفي متكامل يضمن التنفيذ الفعال للخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة. وتأتي الدورات التدريبية ضمن المرحلة الرابعة للبرنامج لصقل تلك المواهب».