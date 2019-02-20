سرور بن محمد وسيف ومنصور بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح المزروعي والأحبابي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مساء أمس حفل الزفاف الذي أقامه فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة ظافر سحمي الأحبابي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بقصر الإمارات - الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.