عمار النعيمي يستقبل سفير جامبيا

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم فانسو بوجانغ سفير جمهورية جامبيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً جديداً لدى الدولة. ورحب سموه بالسفير الجامبي متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهامه.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير الجامبي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

حضر اللقاء أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.