«مركز جامع الشيخ زايد الكبير.. رؤية وحلم المؤسس».. محاضرة بمجلس المشرف

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف مجلس المشرف في أبوظبي أولى محاضرات مركز جامع الشيخ زايد الكبير بعنوان «مركز جامع الشيخ زايد الكبير.. رؤية وحلم المؤسس» وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

شهد المحاضرة - التي ألقاها الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام المركز - سيف علي القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي ومجموعة من الأعيان وأهالي منطقة المشرف. واستعرض الدكتور العبيدلي - خلال المحاضرة - رسالة ورؤية مركز جامع الشيخ زايد الكبير الداعية للتسامح والتعايش وتاريخ نشأته والأهداف التي يسعى إليها والتي من شأنها إبراز مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز ذكراه ومناقبه وإسهاماته الإنسانية بمحال التسامح والتعايش.

وقال إن البرامج والوفود التي يستقبلها الجامع لمختلف الديانات والثقافات تأتي ترجمة للرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

والتي جعلت من الجامع أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية في العصر الحديث بكل ما يزخر به من تنوع وما تنطوي عليه عمارته من فنون تنتمي إلى حضارات وثقافات مختلفة انسجمت وتداخلت جميعها وتجلت واضحة في هذا الصرح الكبير. وأضاف إن جامع الشيخ زايد الكبير رسّخ مكانته كوجهة عالمية وبلغ إجمالي رواده خلال العام الماضي ما يقارب 6 ملايين شخص.

دور مؤثر

وأوضح الدكتور يوسف العبيدلي أنه بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 عاماً للتسامح وإيماناً من المركز بالدور المؤثر للصورة في إيصال رسالة الجامع.. أطلق المركز برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الدورة السابعة لجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي تحت شعار «التسامح» للاحتفاء بجماليات العمارة الإسلامية الفريدة التي يتميز بها الجامع وذلك ترسيخاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والوسطية.