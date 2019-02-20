حاكم الشارقة: مِنَح دراسية مع الإقامة لموهوبي المسرح العرب

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تقديم مِنَح دراسية كاملة مع الإقامة لكل الموهوبين من جيل الشباب من المسرحيين من أبناء الوطن العربي، للدراسة والتأهيل العلمي في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مشيراً إلى أهمية إنشاء جيل جديد يحمل العلم والمعرفة في مجال المسرح في المستقبل.

وأكد سموه مواصلة الدعم المادي والمعنوي للمسرح، إلى جانب الدعم العلمي والمعرفي الذي سيتم بقيام الأكاديمية التي تم إنشاؤها على أحدث طراز ووفق أعلى مستوى من التجهيزات لخدمة المسرحيين في كل العالم.

جاء ذلك خلال كلمة سموه، مساء أمس، في ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة، وذلك في قصر الثقافة.

وبارك سموه في مستهل كلمته للفائزين، قائلاً: «يا أهل المسرح، أظن أن الجميع سعيد بهذه النتائج، لأن المستوى الذي وصلت إليه هذه الفرق يبشر بالخير في هذه الفترة الوجيزة من التطور المسرحي».

دعم

وأكد سموه مواصلة دعم المسرح بكل فئاته وفي كل البلدان العربية، خاصة جيل الشباب، ليواصلوا مسيرة من سبقوهم، ذاكراً: «ونحن ندعم المسرح إن كان على المستوى المحلي والخليجي وعلى المستوى العربي، ونشجع المسرحيين أن يتبنوا جيلاً من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح، لأنه، كما نقول نحن، كلنا زائلون، ويبقى المسرح ما بقيت الحياة».

وأضاف سموه: «جهدنا كان في الدعم المعنوي والمادي وفي التوصيات، ولكن في الفترة القادمة نحن بصدد إنشاء جيل جديد يرفع الراية، وكان لا بد من العلم الذي لا يأتي من المستويات العادية خصوصاً في المسرح، ولذلك قمت بإنشاء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، ليكون مكاناً لهذا التوجه العلمي والمعرفي لأهل المسرح».

وواصل سموه حديثه عن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مباركاً لأهل المسرح قرب افتتاحها، متحدثاً: «هذه الأكاديمية تقريباً انتهى البناء فيها واكتمل أعضاء هيئة التدريس وكذلك الأجهزة، ولم يبقَ إلا فتح الأبواب للدارسين، ونحن نراهن على أنه لا توجد أكاديمية على هذه البسيطة كلها بهذا المستوى، وقد خططت لها مع مجموعة خبراء عالميين لإقامة هذه الأكاديمية.

والتجهيزات فيها على أعلى مستوى، وكذلك بالنسبة للمدرسين فقد تولى هذه الأكاديمية أكبر أساتذة المسرح في بريطانيا، وجلبوا معهم خبراء يستطيعون التدريب والتلقين والتطبيق، إلى جانب إعطاء العلم والمعرفة للتخرج فيما بعد».

منحة

وأعلن سموه عن تقديم منح دراسية كاملة مع الإقامة لكل الذين سيتم قبولهم بالأكاديمية من أهل المسرح من مختلف الدول العربية، لافتاً إلى أهمية الموهبة ودورها في القبول للدراسة «هذه الكلية تستوعب 100 طالب وطالبة.

وهي مفتوحة للعالم أجمع، وكلفة الدراسة فيها عالية، لأن مسألة استعمال الأدوات والأجهزة والتعليم ومستويات التدريس مكلفة، ولأولادي وبناتي، لا أقول على المستوى المحلي في الشارقة أو الإمارات العربية المتحدة أو الخليج، وإنما على المستوى العربي كاملاً، وجميع من ينضم للدراسة فهي مكفولة دراسة وإقامة، ومسألة القبول في هذه الأكاديمية تتطلب الموهبة بالدرجة الأولى وبعدها المؤهل العلمي».

واعتبر سموه أن الدراسة هدفها الرئيس هو تأهيل الطلبة بالعلم، ونقل تجارب أهل المسرح ليحملوا رايته فيما بعد، قائلاً: «ومسألة التعليم في هذه الأكاديمية تكليف وليس تشريفاً، والطالب مكلف بأن يرث ما نصبو إليه في المسرح».

بعدها تفضّل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة.

عرض

وفي ختام فعاليات الحفل، شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً عن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، تناول جولة سموه في مباني الأكاديمية، حيث تفقد سموه كل التجهيزات الخاصة بها من مسارح وقاعات واستديوهات حديثة.

وكان عصام السيد رئيس لجنة تحكيم المهرجان قد قدّم، خلال كلمته، شكر وتقدير أعضاء اللجنة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه المتواصل واللامحدود للمسرح في كل الوطن العربي.

ومن جانبه، أشار الدكتور رياض موسى، مقرر لجنة التحكيم، إلى الأداء العالي للفرق المشاركة، مقدماً شكر اللجنة إلى دائرة الثقافة وإدارة المسرح فيها على التنظيم الجيد للمهرجان، لافتاً إلى دور المسرحيين الإماراتيين الكبير في نجاح المهرجان. حضر الحفل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم.

واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي، ومحمد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، وعدد كبير من المسرحيين والفنانين والإعلاميين.