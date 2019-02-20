«تنفيذي الشارقة» يعتمد عقد إدارة وتشغيل البنايات السكنية في دبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة توقيع عقد إدارة وتشغيل البنايات السكنية في مدينة دبا الحصن، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير الدعم السكني للمواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأسبوعي، صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأوضح المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الإسكان، أن الإدارة والتشغيل في هذه البنايات يراعيان ضمان الاستقرار الأسري وتوفير البيئة المناسبة.

سعي

وأشار رئيس دائرة الإسكان إلى سعي الدائرة في تقديم الخدمات الإسكانية بطرق تتناسب مع الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان بما يضمن توفير الاستقلالية للوحدات السكنية وتمتعها بكل الخدمات لساكنيها.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، رفع المجلس التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على نجاح تنظيم واستضافة النسخة الثامنة من بطولة الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر التي شهدت تميزاً ملحوظاً وفق دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة لشؤون أصحاب الهمم والاهتمام بها في مختلف المجالات.

ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، الحثيثة لما يوفر أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات على مختلف الصعد.

وقدّم الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على تفضله بافتتاح بطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر وإلى كل من أسهم في إنجاح استضافتها من جهات حكومية وفرق عمل مختلفة.

موضحاً أن البطولة حققت الأهداف المرجوة وعكست المستوى الكبير لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من أصحاب الهمم، من خلال تحقيق الكثير من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

مباركة

كما بارك المجلس نجاح مهرجان أضواء الشارقة 2019 في نسخته التاسعة الذي شهد حضوراً كبيراً في مختلف المواقع التي أقام المهرجان عليها عروضه المتنوعة والباهرة.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، أن المهرجان أثبت تطوره المستمر من خلال الإقبال الذي شهده في هذا النسخة التي أقيمت في الفترة ما بين 6 إلى 16 فبراير 2019، لافتاً للسعي إلى تجهيز عروض أضخم وأجمل في السنوات المقبلة.

لجنة

وأصدر المجلس القرار رقم (4) لسنة 2019 بتشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تُشكل اللجنة برئاسة خلود أحمد النعيمي، وعضوية كل من: الدكتور عبد الله بوكلاه لوتاه، عضواً، والدكتور حسين علي مسيح، عضواً، والدكتورة سعاد محمد المرزوقي، عضواً، والدكتور حسين محمد العثمان، عضواً، ونسيمة عبيد الزريف، مقرراً للجنة.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووجّه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصداره.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي ستعقد يوم غد الخميس.

اتفاقية

اعتمد المجلس توقيع مجلس الشارقة الرياضي لاتفاقية إدارة وتشغيل طواف الإمارات 2019 في إمارة الشارقة، الذي سيجوب مدن ومناطق الإمارة ضمن مراحل الطواف الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيسهم في إبراز الدور الرياضي المهم للإمارة وتنوع معالمها ومرافقها المؤهلة لتنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة.