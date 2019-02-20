انعقاد الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين الإمارات وبنجلاديش

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في أبوظبي الاجتماع الأول من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظيرتها في جمهورية بنغلاديش على مستوى كبار المسؤولين.

وترأس جانب الدولة، خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب البنغالي محمد شهيد الحق، وكيل وزارة الخارجية البنغالية، وبحضور عدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.

علاقات

وجرى خلال المشاورات، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني ومكافحة الإرهاب.

وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية، والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثانٍ للمشاورات السياسية في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.