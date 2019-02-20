محمد بن راشد: مجالس النواب لسان حال الشعوب في إيصال آمالها إلى قياداتها

المصدر: ■ دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب.

لكونها تمثل مختلف شرائح مجتمعاتها التي تعتبرها لسان حالها في إيصال آمالها واحتياجاتها في العيش الكريم والتنمية إلى قياداتها وحكوماتها، من أجل العمل والتعاون بينها وممثلي الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع لها الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وتمنياتهما لسموه ولقيادتنا الرشيدة دوام السعادة وموفور الصحة ولشعبنا أطراد التقدم والرخاء.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أطراف الحديث عن مجمل العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيد تطوير هذه العلاقات بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة، وخاصة لجهة تمثيل شريحة النساء في المجتمع الإماراتي، ما يعكس السياسة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات، وحرصها الأكيد على التساوي بين الرجل والمرأة في جميع المواقع والمجالات، وبناء مجتمع آمن وسعيد ومتناغم بين جميع أفراده.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق للضيف السعودي.