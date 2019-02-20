«ضاحي خلفان للملكية الفكرية» ينظم أول برنامج أكاديمي معتمد

المصدر: ■ دبي ـ شيرين فاروق

نظمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية من خلال مركزها التدريبي (مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية أول برنامج تدريبي أكاديمي معتمد بعنوان البرنامج المتقدم خبير ملكية فكرية والمنعقد بالتعاون مع جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية.

وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الجمعية والمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، وقد شارك عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من المحاضرات وورش العمل التي عرضت العديد من الموضوعات الهامة، والتي تخدم الاقتصاديين والمعنيين في مجالات الملكية الفكرية.

المحرك الأساسي

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس «مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية» على أهمية البرنامج على الجوانب الاقتصادية، قائلاً «الملكية الفكرية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة.

فعلى سبيل المثال بلغت القيمة السوقية للشركات الأمريكية 80% تمثلت في أصول غير ملموسة، هي حقوق النشر والنسخ والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها، كما تشارك الملكية الفكرية في زيادة نسبة الأرباح المحققة للشركات الأمريكية بأكثر من 65% من أرباح هذه الشركات والتي تشكّل قيمة مضافة لاقتصاد أمريكا.

وعلى النطاق الداخلي فإن للملكية الفكرية دوراً جوهرياً في توفير الوظائف في سوق العمل وجلب الاستثمار، فمن خلال ما تم عرضه من موضوعات في البرنامج تركزت على الجوانب الاقتصادية وتناولت الفلسفة الاقتصادية لحماية الملكية الفكرية، والتفسيرات الاقتصادية لنظام براءات الاختراع، وما ينتج عنه من آثار اقتصادية سلبية نتيجة لانتهاكات البراءات».

حلول بديلة

كما أوضح العبيدلي أهمية ما عرضه البرنامج واطلاع المشاركين على الحلول البديلة لتسوية النزاعات في المكية الفكرية دون اللجوء إلى القضاء عن طريق التحكيم والوسائل الودية لتسوية هذه المنازعات.

وانتهى العبيدلي إلى أن مستقبل الأمم يعتمد اعتماداً كبيراً على ما تملكه من إمكانيات وموارد بشرية تعمل بكفاءة لحماية اقتصادها من أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور ماجد محمد فهمي نجم رئيس جامعة حلوان الذي شهد حفل التخرج، أن الجامعة لمست الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الإمارات للملكية الفكرية على الصعيد الدولي بالسير قدما نحو بناء اقتصاد المعرفة.

لافتا إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول العربية التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أكد على ضرورة التعاون المشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية في إطار مذكرة التفاهم

شارك في تقديم المحاضرات وورش العمل كل من الأستاذ الدكتور ياسر محمد جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور عبد الرحمن حسن المعيني أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور جواد آل رضا عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، كما شارك عدد من الجهات الهامة في الدولة منها القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للجمارك ومؤسسة دبي للإعلام.