سعيد بن محمد وسعيد بن طحنون يعزيان في وفاة شيخة الشامسي

المصدر: العين - وام

قدم الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله شيخة محمد عديل الشامسي، أخت عديل بن محمد الشامسي ووالدة كل من عبدالله ومحمد ابني سعيد بن مسلم الشامسي، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

وعبر الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بن مسلم الشامسي وشقيقه محمد في وفاة والدتهما. وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان خلال زيارته خيمة العزاء في مجلس زاخر بمدينة العين عن أحرّ تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة.