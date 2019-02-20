البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع وزراء دول

المصدر: أبوظبي - وام

زار معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

فيما بحث معاليه التعاون الدفاعي مع عدد من وزراء الدول، خلال استقبالهم كل على حدة بمكتبه في المعرض، واستعرض معهم المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا المشتركة.

وزار معاليه خلال الجولة عدداً من أجنحة الشركات الدولية المشاركة في معرض آيدكس، والتي تقدم آخر ابتكاراتها وصناعتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية.

وشملت الجولة جناح الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة Earth، وجناح تراست انترناشيونال جروب Trust.

كما زار البواردي جناح تقنية علم للاستثمار الصناعي السعودي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وهيئة التصنيع الحربي في جناح السودان.

وتبادل الحديث مع المشاركين حول أهم معروضاتهم الدفاعية، وأهمية المشاركة في معرض آيدكس كأبرز منصة دفاعية للتكنولوجيا العسكرية في المنطقة.

والتقى البواردي، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل معالي محمد البواردي صباح أمس في مكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، زبيدة جلال وزيرة التسليح الحربي في الحكومة الباكستانية، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحب معاليه بالوزيرة الباكستانية وبحث معها علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

كما جرى - خلال اللقاء - استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل معاليه، أسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

وجرى - خلال اللقاء - استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي.

كما التقى معالي البواردي بحضور مطر الظاهري، لوبومير ميتنار وزير الدفاع التشيكي.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات والتشيك، كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

واستقبل معاليه بحضور مطر الظاهري، ماريا ديدي وزيرة الدفاع لدى جمهورية المالديف.

كما استقبل معاليه، غونزالو مونيوز اربوليدا نائب وزير الدفاع الكولومبي بحضور مطر الظاهري، واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الدفاعي بين الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

واستقبل معالي البواردي، بريدراغ بوسكوفيتش وزير الدفاع في الجبل الأسود، بحضور مطر الظاهري، ورحب معاليه بالضيف وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات والجبل الأسود، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية.

حضر اللقاءات عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفود المرافقة للضيوف.