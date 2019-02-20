قائد القوات البحرية يناقش المواضيع العسكرية مع عدد من الضيوف

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019» في قيادة القوات البحرية كلاً على حدة الفريق أول بحري اور نغزيب شودوري قائد البحرية البنغلاديشية والفريق الكساندرو ميرسو قائد القوات البحرية الرومانية والعميد الركن بحري عيد عبدالله مانع قائد المركز البحري الموحد في البحرين.

تعاون

وتم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.