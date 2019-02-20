الرميثي يستعرض التعاون العسكري مع عدد من الضيوف

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» أمس، كلاً على حدة، دافيد جونستون مستشار التصدير العسكري الأسترالي والفريق فيرنيك كوروم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المجرية والفريق نيوتاون دي الميديا نائب رئيس هيئة العمليات ممثل رئيس الأركان البرازيلي.

واللواء بحري مصطفى العلمي مفتش القوات البحرية الملكية بالمغرب والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية والعقيد يوسف اجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية في جزر القمر.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات والدول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة. كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي «آيدكس».