راشد بن سعود يدشّن منصة الحكومة الرقمية للطفل

المصدر: أم القيوين - وام

دشّن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، منصة الحكومة الرقمية للطفل في المركز الثقافي في أم القيوين، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وحضر التدشين حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

وتعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تتوجه إلى الأطفال واليافعين من خلال بيئة رقمية تفاعلية تقوم على توظيف الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي لوضعهم في بيئة معرفية تسمح لهم بالمشاركة المجتمعية ومعرفة الكثير عن الجهات الحكومية في الدولة والخدمات التي تقدمها.

كما تم خلال التدشين إطلاق لعبة «Kid X» التفاعلية المتضمنة في المنصة، التي تتسم بالتشويق، إذ تحفز الأطفال على القيام بمهمات عديدة ومواجهة تحديات في القطاعات والدوائر المؤسسية التي أتيح للطفل التعرف إليها، وجرت مراسم الإطلاق في مركز الشباب في إمارة أم القيوين، ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار».

واطلع سمو ولي عهد أم القيوين على المختبر التفاعلي للشباب، الذي يعد من المبادرات الابتكارية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بمجلس الشباب في الهيئة، ويهدف إلى تفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات الحكومية وعمل قطاع الحكومة الذكية.

ورافق سموه خلال تدشين المنصة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وعدد من المسؤولين.

توافق

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد: «أن منصة الحكومة الرقمية للطفل تتوافق مع الرؤية التحفيزية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالاهتمام بالطفولة من منطلق قناعة راسخة بأن الطفل اليوم هو الثروة الحقيقية المنتظرة للوطن، والذي توليه الدولة وقيادتها الحكيمة كل اهتمام ورعاية».

وأشارت إلى استراتيجيتي الأمومة والطفولة، وتعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017 - 2021، اللتين أطلقتهما «أم الإمارات» لتكونا إيذاناً بوضع البرامج والخطط التنفيذية لهما بما يؤهل الأمهات والأطفال لممارسة حقوقهم والمضي بها قدماً خدمة للوطن وأبنائه جميعاً.

وأضافت: «إن منصة الحكومة الرقمية للطفل تعد منصة معلوماتية مستدامة، وهي نتاج شراكة تنموية وطنية بين كل من وزارة تنمية المجتمع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وتمثل إضافة نوعية إلى الرصيد الثقافي والمعرفي لأبنائنا الأطفال والطلبة.

وتنمي لديهم حس الشخصية الإيجابية الواعية والمدركة لواقع وإنجازات الدولة وما يفرضه المستقبل من عمل وجدّ والتزام لتحقيق ما يجب أن ينجز حفاظاً على تميز وريادة دولتنا العزيزة وتحقيقاً لسعادة ورفاهية أبنائها المخلصين».

خطوات

وبيّنت أن المنصة الذكية تضع الطفل في صورة المشهد الحضاري المتكامل للدولة، وتعرفه في خطوات ترفيهية هادفة ومحفزة على إنجازات الحكومة، ما يمكنهم من الاستفادة الذاتية والمعلوماتية بالممارسات الافتراضية، ما يفتح أمام النشء نوافذ شاسعة نحو استشراف المستقبل.

ومن جانبه أكد حمد عبيد المنصوري حرص الهيئة على تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة لتوعية أطفالنا بما تبذله الحكومة من جهود وما تقدمه من خدمات، وتشجيعهم بأساليب مشوقة وبسيطة على التعاون مع الحكومة لإسعاد أفراد المجتمع بالتركيز على النشء، ما يغرس فيهم روح المسؤولية والإيجابية منذ الصغر بما تستهدفه المنصة من تعزيز مؤشر السعادة في المجتمع.

وبما يعكس ويعزز وجود مجتمع متلاحم محافظ على هويته، كونه أحد أهم محاور الأجندة الوطنية 2021، وبما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة لتخريج جيل يمتلك العلم لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة.

وتبدأ اللعبة بمهام ينبغي على اللاعب تنفيذها من خلال جهات حكومية مختلفة، ولكي يكتسب نقاطاً ويرتفع مؤشر السعادة لديه ينبغي على اللاعب التعرف إلى أدوار كل جهة حكومية وواجباتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، ما يساعده في تحقيق المهام المسندة إليه، وتعريف أفراد المجتمع بخدمات الحكومة الذكية وجعل مدينته أكثر سعادة.