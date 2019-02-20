بلدية أم القيوين تنظم «برزة الابتكار»

المصدر: أم القيوين - البيان

نظمت إدارة الاتصال الحكومي في بلدية أم القيوين ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «برزة الابتكار» للأفكار الإبداعية، والتي استهدفت الموظفين الجدد المنضمين لفريق عمل دائرة بلدية أم القيوين، والتي تهدف إلى حث الموظف الجديد وتشجيعه على تقديم المقترحات والأفكار الابتكارية.

وأشار عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين إلى أن «برزة الابتكار» تعد واحدة من أهم الفعاليات التي تنظمها دائرة بلدية أم القيوين، والتي يتم من خلالها استضافة نخبة من المختصين في شؤون الإبداع والابتكار لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالابتكار، وتعزيز ثقافة الابتكار، والدعم الحكومي للابتكار والبحث العلمي، وجهود المؤسسات لدعم هذه الثقافة.

كما يأتي ذلك في إطار سعي بلدية أم القيوين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق قيم دولة الإمارات المتمثلة بدعم المواطنة الإيجابية والتميز والابتكار. وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية استقطاب أكبر عدد من الأفكار الابتكارية في مجال العمل البلدي، كما أثنى القائم بأعمال مدير عام البلدية على «برزة الابتكار» وتعاون الشركاء في تحقيق أهداف الدائرة ودعم ثقافة الابتكار.