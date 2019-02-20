إخلاء وهمي ناجح في «ورشة حكومة دبي»

المصدر: دبي - البيان

نفذت «ورشة حكومة دبي»، مؤخراً، عملية إخلاء وهمية من الحريق في جميع المرافق التابعة لها، وذلك بمشاركة أكثر من 400 موظف إداري وفني.

وتندرج الخطوة في إطار التزام الورشة برفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن تعزيز قدرات فريق العمل على مواجهة المخاطر.

وقام الفريق المُنظّم لعملية الإخلاء الوهمية للمرافق بوضع مخطط دقيق للاستجابة المُثلى في حال حدوث كوارث ضمن المرافق المؤسسية. وتمت عملية إخلاء المرافق بنجاح تام في دقيقتين.

وأوضح فهد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي، بأن تنظيم الإخلاء يأتي في إطار خطة الطوارئ التي تعتمدها «ورشة حكومة دبي»، حرصاً منها على سلامة فريق العمل، لافتاً إلى أنّ نجاح العملية يعكس الجاهزية العالية لطاقم الأمن والسلامة في الورشة.