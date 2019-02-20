مجلس قيادات الشرطة يناقش سياسات «الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الثاني للمجلس للعام الجاري 2019م، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، بينها السياسات العامة لوزارة الداخلية، واستراتيجية تطوير الأداء، وتحسين بيئة الابتكار والإبداع في كافة قطاعات الوزارة، والقضايا الأمنية التي يتم معالجتها والتصدي لها باستخدام الأفكار الابتكارية والذكاء الاصطناعي.

والاستفادة من التقنيات الحديثة في الكشف عن ملابسات وغموض الجرائم والحصول على الأدلة في مسرح الجريمة، وما يطلق عليه «مسرح الجريمة الذكي»، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من تلك التقنيات المستخدمة في هذا المجال كنظارة مسرح الجريمة، والمترجم الذكي.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بسياسة إدارة المشاريع الخاصة بوزارة الداخلية وقطاعاتها بالدولة، وعدد من الأمور الأخرى المهمة، بحضور اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان.

واللواء محمد أحمد الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، واللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية.

والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، أمين عام المجلس، والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، وممثلين عن مجلس الشباب بوزارة الداخلية، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.