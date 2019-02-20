شرطة أبوظبي تعزّز سلامة المشاة بأجهزة «حاذر»

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

تنفذ شرطة أبوظبي عدداً من المشاريع بالتعاون مع شركائها لتحقيق سلامة المشاة على طرق الإمارة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية والتطويرية لمنظومة عبور المشاة، التي تسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة العامة، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية في «جعل الطرق أكثر أماناً».

وتعتبر أجهزة «حاذر» في أماكن عبور المشاة التي ما زالت تخضع للتجربة واحدة من المبادرات المهمة التي تنفذها لتحقيق أهدافها في رفع مستوى السلامة المرورية.

وتم حتى الآن وضع جهازين في إطار التجربة بأبوظبي لتقييم فاعليتهما في ضبط التقاطعات الخاصة بالمشاة، وإعطاء الأولوية لهم في المناطق المخصصة لذلك، حيث يعمل الجهاز من خلال برامج الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الأجهزة التي تستخدم للمرة الأولى في المنطقة إلى الحد من حوادث دهس المشاة على التقاطعات، من خلال التزام المركبات بإعطاء الأولوية للمشاة بالعبور في الأماكن المخصصة.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أن الجهاز عبارة عن منظومة مزوّدة بشاشة عرض في الاتجاهين، إحداهما للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور المشاة، والأخرى للمشاة، وكاميرتين، الأولى لقراءة لوحات المركبات، والثانية للتحليل المرئي، وتوفر وحدة معالجة مركزية لمراقبة ممر عبور المشاة ومحيطه.

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت أنها شارفت على الانتهاء من تجارب أجهزة «حاذر» في أماكن عبور المشاة، التي سيتم تطبيقها ضمن الخطة الاستشرافية للاستخدام الأمثل وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لإعطاء أولوية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم بالإمارة.

وتشمل المشاريع التي تنفذها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء إنشاء 39 إشارة ضوئية، وتطوير ممرات المشاة، وإنشاء جسور معلقة، ورصد الأماكن التي تكثر فيها حوادث الدهس، ومخالفات قطع الطريق من المشاة.