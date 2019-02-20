«تنمية المجتمع» بدبي تنظم فعالية ترميم الفخار في يوم رؤية المحضون

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع متحف ساروق الحديد بدبي، فعالية ترميم الفخار للأطفال المتعاملين لدى الهيئة في خدمة رؤية المحضون.

وأقيمت الفعالية في واحة الأسرة بمقر الهيئة خلال اليوم المحدد للرؤية، بحيث يتم كسر الروتين وإيجاد أجواء إيجابية تسهم في توطيد أواصر المحبة والتواصل بين الأطفال وآبائهم. وتأتي الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات، والاستفادة من الأنشطة المجتمعية لتحسين تجربة المتعاملين، وعلى رأسهم الأطفال.

وبيّنت بشرى قائد، رئيسة قسم حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع، أن الفعالية جاءت في إطار سلسلة من المبادرات المتنوعة التي تقوم بها الهيئة لإحاطة الأطفال بأجواء صحية وسعيدة أثناء فترات الرؤية، لافتة إلى أنه وإضافة إلى الحفاظ على الصحة النفسية للطفل، فإن هذا النوع من الفعاليات يترك لدى الطفل تجربة إيجابية تنعكس بشكل كبير على علاقته الوالدية.

وقالت: «جاءت فكرة الفعالية بعد زيارة فريق حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع إلى متحف ساروق الحديد، الذي يولي أهمية خاصة في طريقة العرض والتقديم للأطفال، ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على تنظيم فعالية ترميم الفخار التي تحمل في مضمونها الفني رسائل نفسية هامة حول التماسك الأسري والقدرة على ترميم العلاقات».