خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع الأفغاني في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، أسد الله خالد وزير دفاع جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يزور الدولة خلال هذه الفترة.

ولدى وصوله استعرض الضيف مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع أسد الله خالد لشرح مفصّل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، وفي ختام الجولة قام بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.