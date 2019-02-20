«إسعاف دبي» تبدأ تسليم سكن السعادة لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

تسلّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سكن السعادة المخصص لطواقم الإسعاف، وبدأت إجراءات تسكينهم في 5 بنايات سكنية مجاورة لمقر المؤسسة، والتي انتهت بلدية دبي من بنائها بمواصفات المباني الخضراء في إطار جهودها لتأمين المنشآت الخدمية للدوائر الحكومية.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: إن البنايات السكنية الخمسة بارتفاع أرضي، و3 طوابق بكلفة 128 مليون درهم ضمن مجمع سكني متكامل، يضم بنايتين سكن عائلات، و3 بنايات سكن أفراد، بحيث تؤمن البيئة المثالية لموظفي المؤسسة.

وقال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة الدكتور سيف درويش: «إن كافة معايير المباني الخضراء والعمارة المستدامة طُبّقت بشكل كامل في المشروع من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتشطيبات عالية الجودة ».