أحمد بن سعيد: الإمارات تستثمر في التعليم القائم على الابتكار

المصدر: دبي - وام

وضع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون حجر الأساس لمشروع حرم جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي في واحة دبي للسيليكون معلناً بدء الأعمال الإنشائية للمشروع البالغة قيمته 500 مليون درهم. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:

«إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت تقدم نموذجاً يحتذى عالمياً في الاستثمار في التعليم القائم على الابتكار والقادر على إعداد الطلبة لمهن المستقبل وتحفيزهم للتفكير المبدع من خلال تمكينهم من القراءة المعمقة للواقع والتعرف الدقيق على احتياجات المستقبل وتحدياته لتقديم الحلول الأكثر فاعلية لها».

محطة مهمة

وأضاف سموه: «أن التعاون بين واحة دبي للسيليكون وجامعة روتشستر هو محطة مهمة في تزويد الطلبة بمناهج علمية تعتمد التكنولوجيا ركيزة أساسية في تأهيلهم للمستقبل واحتياجات سوق العمل والذي يعزز في الوقت ذاته من مكانة الواحة الرائدة عالمياً في توفير البيئات التي تحفز على الابتكار وتطوير الصناعات التقنية ومواكبة تطوراتها المتسارعة التي أصبحت تحكم الأداء في القطاعات المختلفة».

وبين سموه: «أن هذا التعاون يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها في وثيقة 50 بالعمل على ابتكار أساليب جديدة في تأهيل الطلبة وتطوير قدراتهم وتهيئتهم للمستقبل لتكون دبي دائماً سباقة في ريادة القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان».

ومن المُتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية الربع الأول من العام 2020 بتكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون درهم وتشتمل على منشآت أكاديمية بمساحة 30 ألف متر مربع، فيما يُتوقع اكتمال المرحلة الثانية بحلول عام 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون درهم لتضيف مساحة 116 ألف متر مربع للحرم الجامعي.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون : «إن الاستثمار في التعليم لإعداد كوادر المستقبل القادرة على التفكير الإبداعي وابتكار الحلول للتحديات هو غاية ومحور عمل في سلطة واحة دبي للسيليكون».

رؤية

وبين الزرعوني: «أن تعاون واحة دبي للسيليكون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا يسهم في تحقيق رؤية حكومة دبي التي تحرص دائماً على ربط التعليم بالابتكار».

ومن جهته أعرب الدكتور دايفيد مانسون رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك عن فخره بعلاقات الجامعة الوثيقة مع سلطة واحة دبي للسيليكون التي تعود إلى عام 2008.

وإلى ذلك أكد الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: «أن بدء العمل في تشييد مشروع حرم الجامعة يمثل إضافة جديدة لمسيرتها التي أصبحت واحدة من أهم الجامعات عالمياً في مجال التعليم التقني».

طاقة استيعابية

يتوقع أن يستوعب الحرم الجامعي 4 آلاف طالب وطالبة وسيتم توفير مرافق أكاديمية عالمية المستوى لتكون صرحاً تعليمياً متميزاً في الدولة. وسيتميز المبنى الجديد بفناء مركزي وسكن طلابي مُحاط بالمساحات الخضراء ومركز للابتكار وريادة الأعمال ومركز للتعلم التفاعلي ومسرح ومكتبة على مساحة كبيرة إضافة إلى المرافق الأكاديمية المتطورة.