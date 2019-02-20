توعية مرورية في العين عن مخاطر الانشغال بغير الطريق

المصدر: العين - البيان

عززت شرطة أبوظبي، التوعية المرورية بمخاطر المخالفات المرتبطة بالانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والتي تؤدي لحوادث مرورية خطيرة.

ووزعت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بروشورات توعية على السائقين، مؤكدة ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة والانتباه واليقظة لتجنب أخطاء الآخرين.

وأوضح المقدم محسن سعيد المنصوري نائب مدير إدارة مرور منطقة العين، أن التوعية ركزت على التعريف بمخاطر الانشغال بالألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي والتصوير والتحدث عبر الهاتف بوساطة اليد، أو تصفح الإنترنت أثناء القيادة وغيرها من الممارسات التي قد تؤدي إلى عواقب خطيرة.

وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز الوعي المروري ضمن استراتيجية جعل الطرق أكثر أمناً في إمارة أبوظبي.