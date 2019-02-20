حمدان بن زايد يشيد بالخدمات الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر البحر، راشد سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الذين يواصلون العمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مستشفيات وعيادات إمارة أبوظبي إلى درجات عالية من الرقي والجودة والكفاءة.

واطلع سموه من القبيسي على أهم إنجازات مستشفيات الظفرة لعام 2018، ومن أبرزها تجديد وتطوير غرف العمليات في مستشفى مدينة زايد والبدء بخدمة تفتيت حصى الكلى باستخدام الموجات التصادمية وأعمال تحديث شاملة لمركز الظفرة لطب الأسرة وافتتاح برنامج الفحص الشامل والبدء بخدمة القسطرة القلبية في مدينة زايد. كما شملت المشاريع تركيب بالون المعدة للمرضى الذين يعانون زيادة في الوزن والبدء باستقبال المواليد الخدج، وتجديد وتحديث غرفة تصوير الرنين المغناطيسي مستشفى مدينة زايد.

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على المشاريع قيد الإنجاز لمستشفيات الظفرة لعام 2018 - 2019، ومن ضمنها استكمال تعيين طاقم تشغيل وحدة القسطرة القلبية، ليستقبل ويعالج الحالات الطارئة وتوسعة نطاق خدمات العناية الفائقة بالأطفال حديثي الولادة في مستشفى مدينة زايد لاستقبال الأطفال الخدج.

كما اشتملت المشاريع بناء قدرات البنية التحتية للتعامل مع الحالات الملوثة وبدء العيادات التخصصية التي تدعم تحول مركز الظفرة لطب الأسرة إلى مركز متميز لتقديم التخصصات الإضافية والتجميلية غير المتوافرة في المنطقة وتعزيز وتطوير خدمات الرعاية المنزلية في جميع مدن المنطقة لتأمين عناية متكاملة لكبار السن والحالات الطبية والجراحية المزمنة داخل المنزل وحسب متطلبات دائرة الصحة والاستمرار في تنفيذ برنامج السلامة ومكافحة الحريق.

حسب متطلبات الدفاع المدني لإمارة أبوظبي في مستشفى مدينة زايد وليوا ودلما، وتعزيز قدرات موظفي الطوارئ وإنشاء فريق الاستجابة الطبي السريع في منطقة الظفرة من خلال تدريب 72 موظف طوارئ على 5 برامج طبية للطوارئ، وتخصيص فريق من الاختصاصيين بالطوارئ والعناية الفائقة للانتقال، ودعم أي مستشفى لمواجهة الحوادث الكبرى والكوارث.

خطط

ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى طرح الخطط والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة إلى جمهور المتعاملين والوصول بمستوى هذه الخدمات إلى مستويات عالمية، وتلبي في الوقت عينه حاجات المجتمع وتطلعاته بالحصول على أرقى الخدمات وأفضلها.

وإلى ذلك، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي. وتعرف سموه، خلال اللقاء، على الفعاليات والبرامج والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي تقام في منطقة الظفرة ودور مجلس أبوظبي الرياضي في توفير كل مقومات النجاح لها، مما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة كأحد أبرز المقاصد والوجهات السياحية والرياضية في الدولة والعمل على تشجيع فئات المجتمع على اتخاذ الرياضة نمطاً صحياً يومياً في حياة الفرد لأهميته ودوره في الحد من المعوقات والتحديات الصحية.

كما اطلع سموه على مستجدات الأعمال في مشاريع ناديي الظفرة والسلع للسيدات، إلى جانب الخطط الهادفة للناديين ودورهما في تقديم الخدمات المناسبة وتلبية احتياجات المرآة والعمل على جعل الرياضة الوسيلة المثالية لحياة مليئة بالحيوية والنشاط.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالبدء بتأسيس نادٍ مجتمعي في مدينة غياثي لخدمة أهالي المنطقة بما يدعم تفاعل الشريحة النسائية.

وأوصى سموه بضرورة تفعيل نادي الظفرة للرماية، والعمل على تنظيم بطولات ومسابقات بصفة أكبر تعزز مستوى تفاعل مجتمع بمثل هذه الفعاليات المهمة التي تدعم توسع وتطور نشاط اللعبة على مستوى الدولة.

كما اطلع سموه على التقرير الختامي لمهرجان ليوا الرياضي، ووجّه ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بضرورة تشكيل لجنة عليا لتطوير المهرجان خلال السنوات المقبلة، ودعا سموه الجهات كافة إلى بتعزيز أوجه التعاون مع اللجنة والوقوف على جميع الملاحظات من أجل رفع مستوى الحدث، وتوفير كل عوامل الأمن والسلامة لجميع المرتادين والمشاركين والعوائل بجانب التنسيق مع شركة صحة لإنشاء عيادة مؤقتة لخدمة زوار المهرجان.

تطوير

كما أوصى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتطوير سباقات الدراجات في مهرجان ليوا الرياضي وفق معايير الأمن والسلامة العالمية بالتطابق مع لوائح نادي الإمارات للسيارات والاتحاد الدولي للسيارات والعمل على اعتماد لائحة تحكيمية وقوانين منتظمة تعمل على تعزيز المشاركة الكبيرة لجميع المتسابقين وتدعم مسيرة الحدث لأعلى المراتب العالمية.

وإلى ذلك، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر البحر، فريق المرصاد الذي تشرف عليه القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي لشرطة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان من الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس فريق المرصاد، إلى عرض حول نشاطات وبرامج الفريق الذي يعد أحد المشاريع العملياتية المبتكرة لشرطة أبوظبي، وتم تشكيله سنة 2016 تحت لجنة التطوير المستقبلي لمنطقة مصفح بأمر من المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية التابعة للمجلس التنفيذي في إطار رؤية أبوظبي 2030.

ويهدف المشروع استراتيجيا إلى مكافحة الجريمة وجعل المناطق والطرق أكثر أمناً وتوفير الدعم والتأمين المستمر لمفتشي الجهات الحكومية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود ضباط وأفراد القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع ورفع مستوى الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين.

وقال سموه: «إن شرطة أبوظبي أولت الاهتمام الكبير بتعزيز الأمن والطمأنينة من خلال تبني استراتيجية شاملة ومبادرات متميزة لتطوير العمل الشرطي وتعزيز مشاركة الجمهور بمجالات الوقاية من الجريمة والظواهر السلبية لحماية مكتسباتهم في الماضي والحاضر والمستقبل وتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع في أحيائهم وتجمعاتهم السكنية ليكون دورهم مكملاً لدور الشرطة».

حضر اللقاء سلطان بن خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من ضباط شرطة أبوظبي.

رصد الظواهر السلبية

قال الرائد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس فريق المرصاد: «إن الفريق يقوم بالتعاون مع مفتشي الجهات الحكومية برصد الظواهر السلبية التي تساعد على خلق بيئة خصبة للجريمة والمجرمين ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جميع الجهات المشاركة لإزالة الظاهرة أو وضع حلول بديلة منظمة لتجنب الظواهر غير القانونية».

وأضاف: «أن فريق المرصاد يتصدى كذلك للعديد من التحديات مثل مكافحة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين ونقل وتخزين المحروقات بشكل غير آمن وتكدس المركبات والعمالة السائبة والورش وأعمال الخراطة غير القانونية والسكنات العشوائية».