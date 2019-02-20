رئيس وزراء غينيا يزور صرح زايد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

زار إبراهيم كاسوري فوفانا، رئيس وزراء جمهورية غينيا، يرافقه الحسن سواري، سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، أمس، صرح زايد المؤسس في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتعرف من أحد اختصاصيي الجولات الثقافية إلى السمات الفذة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلّت بوضوح من خلال العمل الفني «الثريا» والحديقة التراثية والتسجيلات النادرة للشيخ زايد، إضافة إلى المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه وإرثه الملهم في مركز الزوار.

وشاهد رئيس وزراء جمهورية غينيا، خلال جولته «الثريا»، العمل الفني الثلاثي الأبعاد الذي يظهر ملامح الشيخ زايد، التي تتلألأ أشكالها الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

وتعرّف خلال جولته إلى حب وشغف الشيخ زايد، رحمه الله، للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في الحديقة التراثية التي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكّل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة، تجوّل رئيس وزراء غينيا في الممشى للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان.