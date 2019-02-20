«مرسيدس» تطرح 6 سيارات للاستخدامات الوعرة

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قال كلاوس توشي، المتحدث الإعلامي لشركة «مرسيدس» الألمانية العالمية، إن الشركة طرحت 6 سيارات جديدة للاستخدامات الوعرة خلال مشاركتها في الدورة الحالية من معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، مشيراً إلى أن تلك السيارات بمختلف هيئاتها وتحويلاتها وتكويناتها تتناسب مع متطلبات العملاء من مختلف السلطات العامة ومنظمات الأمن.

وأضاف توشي في تصريحات لـــــ«البيان» أمس على هامش اليوم الثالث من المعرض، إن «مرسيدس» تهتم بتواجدها في كافة أنحاء العالم حتى تكون عن قرب من عملائها وزبائنها ولذلك حرصت على المشاركة في معرض «آيدكس» الذي يعد واحدة من أهم المنصات في العالم للصناعات العسكرية والدفاعية.

أعمال

وأوضح توشي أن المشاركة في المعرض تعد بمثابة خطوة جيدة لأعمال مرسيدس في المنطقة إذ تساعدنا على عرض سياراتنا المخصصة للاستخدامات الوعرة وفي الصحراء وأيضاً تقديم حلولنا للنقل اللوجستي ونقل البضائع. ولفت توشي إلى أن الشركة تستهدف تسويق منتجاتها لعدة قطاعات ومنها الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وأيضاً الجامعات والهلال الأحمر.

وأشار إلى أن شاحنات «مرسيدس» بنز تغطي مجموعة حمولة تتراوح من 0.5 طن إلى 250 طناً إجمالياً للوزن الإجمالي وتتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من أحجام الشاحنات والحمولة، بالإضافة إلى محركات للعديد من مواصفات الوقود المختلفة وقواعد الانبعاثات، وكلها مخصصة لمهام النقل والإمداد.

حمولة

وقال المتحدث الإعلامي لشركة «مرسيدس» الألمانية العالمية، إن السيارة الأولى المعروضة خلال المعرض هي «اروكس - AROCS» وهي سيارة دفع أمامي وخلفي قادرة على سحب حمولة بنحو 250 طناً وتستوعب حتى 9 أشخاص وهي مخصصة للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراء وبها 2 ونش يحمل كل منهما على حدة 30 طناً.

وذكر كلاوس توشي أن السيارة الثانية هي «زيتروس ZETROS TRACTOR» القادرة على رفع حمولة من 17 إلى 20 طناً، إضافة إلى سيارة «جي كلاس أم ار في - G - CLASS MRV» المخصصة للقوات الخاصة بحمولة 3 أطنان وتستخدم في الاستعمالات الوعرة.

وبين توشي أن السيارة الرابعة هي «G CLASS STANDRED»، والخامسة هي «يونمو - UNIMOG» بحمولة 5 أطنان وتسع 13 شخصاً، والسادسة والأخيرة هي «مرسيدس بنز SPRINTER» والمخصصة للشرطة وتضم نظام رادار يتم من خلاله مراقبة الوضع في المنطقة التي تقف بها السيارة وكذلك تستخدم لحماية الحدود وتسع حتى 9 أشخاص.

مبيعات

وذكر توشي أن شركة «دايملر كرايسلر أيه جي» التي تندرج تحت مظلتها شركة «مرسيدس» حققت في العام 2017 مبيعات بنحو 470.7 ألف سيارة، وارتفعت المبيعات إلى 517.3 ألف سيارة في العام الماضي 2018، محققة بذلك أكبر حجم مبيعات في تاريخها.