«إديك كراكال» تعرض مسدسات ورشاشات وبنادق تكتيكية وقناصة

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض «إديك كراكال» ضمن جناح «إديك» بمعرض آيدكس 2019، وهي الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في المنطقة، قائمة بمنتجاتها التي تمت صناعتها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مسدس كراكال عيار 9 ملم، والرشاش القصير عيار 9 ملم بالنوع المدمج والقياسي والمدمج مع كاتم صوت، وثلاث منصات بنادق تكتيكية وثلاث منصات بنادق قناصة.

وتم تصميم هذه الأسلحة وتطويرها بالكامل من قبل الشركة بقدراتها الذاتية، للاستخدام من قبل المدنيين والمحترفين من قوات إنفاذ القانون والعسكريين.

وتقدم إديك كراكال الدعم الفني الكامل لصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة، ويتم تقييم كل مرحلة من مراحل تصنيع الأسلحة وقياسها وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً مثل حلف الناتو وCIP، ولتحقيق هذا قامت إديك كراكال باستقطاب الخبرات في مجال صناعة الأسلحة النارية، من التصميم إلى التصنيع.

ومن المبيعات إلى تدريب المستخدمين. هذا الفريق العالمي، الذي يعمل جنباً إلى جنب مع جيل جديد من الخبرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح لشركة إديك كراكال العمل والاستجابة للمتطلبات بطريقة احترافية.