«الحمراء» تدعم خدمات متخصصة في الدفاع والتدريب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال علي محمد المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة الحمراء التجارية، إن المؤسسة تشارك في معرض آيدكس منذ عام 2005.

وهو من أهم المعارض الدولية في مجال الدفاع، وركزنا خلال هذا العام على عمليات التدريب وتهيئة الجندي، بحيث يكون على أهبة الاستعداد في ميادين القتال من خلال بناء علاقات استراتيجية مع العديد من الموردين المتخصصين في المشبهات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتدريب العسكريين بمتلف تخصصاتهم.

وقال إن التدريب أصبح من الأهمية بمكان في تهيئة إعداد وتهيئة الجيوش والعمليات، وهو واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الحمراء، إلى جانب تركيزنا خلال هذا المعرض على توفير منصات وبرامج معنية بجمع المعلومات وتحليلها تستخدم في المجالات الأمنية.

لافتاً إلى أن المؤسسة استقطبت خبراء لديهم خبرات عالية لتعزيز ودعم هذا المجال إلى جانب الاستثمار في الكوادر الوطنية لرفع درجة الجاهزية لدى الجهات الأمنية والاستخباراتية.

وأشار المناعي إلى أنه تم عرض الخدمات الخاصة بالتفتيش في المنشآت الحيوية أو المستخدم في تأمين منصات البترول والمناطق الحساسة، وهي جزء من خدمات المؤسسة. وأضاف: «نحن نركز من خلال حلولنا المبتكرة والمصممة حسب الحالة على الرضا التام للعملاء فيما يتعلق بجميع التحديات التقنية والتفوق والجودة العالية».

وتُعدّ الحمراء، التي أُسست عام 1982 في أبوظبي، مجموعة متخصصة في الدفاع والأمن والاستخبارات ومكافحة التجسس، وتعمل على توفير حلول مصممة خصوصاً لعملائها من القطاعين العام والخاص بهدف ضمان مستقبل أفضل.