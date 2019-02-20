اتفاقية لتوريد نظام طائرة «تشالينجر 650» للقوات الجوية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلنت شركة «أكويلا أيروسبيس» عن توقيع أول تعاقد لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتوريد نظام طائرة (Challenger 650) المتعددة المهام، والذي سيساهم في تعزيز فاعلية المهام الاستطلاعية ومهام الإنقاذ والبحث برا وبحرا، بالإضافة إلى خيار توريد طائرة ثانية لصالح القوات الجوية.

وسيكون النظام عبارة عن نسخة خاصة معدلة من نظام طائرة (Challenger) التجارية، حيث سيتم تزويد الطائرة بعدد من الأنظمة التي أثبتت أعلى فاعلية في مهمات الاستطلاع البحرية، البحث والإنقاذ، وعمليات الإجلاء الطبية والنقل الحربي.

وقال حميد الشمري رئيس مجلس إدارة شركة «أكويلا إيروسبيس» إن الشركة ستكون الأولى في منطقة الخليج التي ستقدم مركز الخدمة الوحيد المتخصص بتعديل الطائرات التجارية. وتتمثل أفضلية شركة أكويلا في تقديم خدمات على مستوى عالمي، اعتمادا على أكفأ طواقم الخدمة والتدريب، الشركاء والمصنعين على مستوى العالم. سيخلق هذا المشروع .

إضافة إلى ما سيتبعه من مشاريع إضافية مقاربة جديدة لدولة الإمارات نحو السوق الديناميكي العالمي، حيث تقوم جميع الأطراف المعنية بتقديم أحدث الحلول لمواكبة متطلبات المهمات المختلفة».