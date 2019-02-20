إطلاق مركز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت كل من مجموعة إنترناشونال جولدن جروب «آي جي جي» ومجموعة «نورينكو» الصينية، أمس، في معرض «آيدكس 2019» اتفاقية تعاون استراتيجي لإنشاء مركز للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الدفاعية، والذي سيتم افتتاحه في مجمع «آي جي جي» الصناعي، بمنطقة العجبان في أبوظبي.

ابتكار

وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسات دولة الإمارات الرامية إلى تنمية مستوى البحث العلمي والمعرفي كمهمة أساسية ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة للتحول العلمي والتكنولوجي بحلول عام 2020. وتماشياً مع خطة العمل الخاصة بالابتكار العلمي والتكنولوجي ونقل المعرفة، وأكد خبراء من «نورينكو» الصينية، بناء عدة مراكز للابتكار حول العالم منها المحطة الرئيسية في العاصمة أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقية المبرمة، مبدأ التعاون والشفافية بين كافة الأطراف، والالتزام بالمشاركة في مجالات البحث والتطوير في مجال التصنيع العسكري، لتشمل أنظمة الأسلحة التكتيكية والمعدات العسكرية والذخيرة بكافة أنواعها ومنها الذخيرة الذكية.

وتشمل كذلك تطوير أنظمة الطائرات بدون طيار، والمركبات الأرضية غير المأهولة، والقوارب المائية غير المأهولة. ويشمل نطاق التعاون تطوير أنظمة الدفاع المحلية، واختبار الأنظمة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتكنولوجيا التصنيع العسكري.

من الأهداف الرئيسية لمركز الابتكار المزمع إنشاؤه إجراء البحث والتطوير على الأنظمة الدفاعية، والتي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة الإماراتية، والقوات المسلحة بالدول المجاورة.

تطوير

هذا وبالإضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطوير المنتجات المطلوبة، ابتداء من تصميم المنتج، وإدارة عملية البحث والتطوير ونقل المعرفة، وإدارة الإنتاج وتكامل الأنظمة ومواكبة التكنولوجيا الدولية الحديثة وإدراجها في التصنيع المحلي. تقوم مجموعة «آي جي جي» بالتعاون مع «نوكينكو» بالمرحلة الحالية بالتعاون مع أطراف الاتفاق على اجتذاب عدد كبير من خبراء البحث العلمي والتكنولوجي، مما يتمتعون بقدرات عالمية رائدة في مجال الإنتاج والتطوير.