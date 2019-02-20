تأسيس «تاليس إمارات» لدعم الطموحات التكنولوجية للدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كل من مجموعة «تاليس» ومجلس توازن الاقتصادي عن إنشاء «تاليس إمارات للتكنولوجيا» Thales Emarat Technologies، الشركة المحلية المملوكة بالكامل من قبل «تاليس».

وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019». وتتطلع الشركة الجديدة إلى تعزيز مساهمتها في دعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى أن تصبح من المراكز العالمية التي تمتلك أفضل البنى التحتية المدنية والإمكانات الدفاعية المرتكزة على قاعدة تقنية وصناعية محلية وقوية بغية دعم استراتيجيات التنمية والتوطين والتصنيع في الدولة.

واستناداً إلى محفظة «تاليس» التقنية الفريدة والرامية لدعم دولة الإمارات، ستسهم شركة «تاليس إمارات للتكنولوجيا» في تعزيز الطابع المتنوع للاقتصاد المحلي. وبالمقابل، سيعود ذلك بالنفع على «تاليس» من خلال إنشاء مركز استراتيجي جديد يُضاف إلى الشبكة العالمية الواسعة للمجموعة، التي ستوفر أحدث التقنيات الرقمية إلى عملائها.

وقالت باسكال سوريس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التنمية الدولية، لشركة تاليس: «تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة الصدارة فيما يتعلق بطموحات «تاليس» الخاصة بالتقنيات الرقمية. وهنا، يشكل إطلاق شركة «تاليس إمارات للتكنولوجيا» إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، حيث تتيح لـ«تاليس» إمكانية الإسهام بشكل أكبر في تطوير القدرات الخاصة بدولة الإمارات.

وبدوره، قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس توازن الاقتصادي: «سيكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي وبنّاء على خطط التنمية في دولة الإمارات، ونحن نتطلع قدماً لرؤية المساهمة التي ستوفرها «تاليس» في إرساء اقتصاد معرفي ومستدام في الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير أحدث التقنيات وابتكارات التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد العالمية».