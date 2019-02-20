«توازن» يدعم إنشاء مركز تدريبات تحت الماء للبحرية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

تشهد إمكانات القوات البحرية الإماراتية تطوراً سريع الوتيرة في أعقاب البرامج التي تنظمها مؤخراً للاستحواذ على أحدث المعدات في قطاع التسليح البحري.

وتعتمد الفاعلية التشغيلية طويلة الأمد لهذه الأنظمة الجديدة بشكل كبير على مستويات تدريب المشغلين، كونها تقوم على خبراتهم ومهاراتهم وردود فعلهم.

ولتحقيق هذا الهدف الأساسي بإعداد مجموعة من المشغلين ذوي الكفاءات العالية، اختار مجلس توازن الاقتصادي التعاون مع مجموعة «تاليس»، والاستعانة بخبرتها في مجال محاكاة التدريبات الحربية تحت الماء من خلال إنشاء مركز التدريب تحت الماء في مدرسة التدريب البحري في الطويلة.

وسيسعى المركز إلى توظيف إمكانات «تاليس» كونها شركة رائدة عالمياً في مجال أنظمة السونار والمنتجات المخصصة للقوات البحرية لتوفير تدريب أولي من خلال محاكي سونار عام (سفينة سطح وطائرة هليكوبتر وطائرات استطلاع بحري وغواصة).

إضافة إلى محاكاة واقعية تماماً مع معالجة بالوقت الحقيقي وأجهزة سونار تشغيلية ونمذجة عالية الدقة للمعدات التي سبق أن قدمتها المجموعة إلى القوات البحرية الإماراتية. وتهدف من خلال ذلك إلى دعمها في تدريب الأجيال الحالية والمستقبلية من كوادر البحرية العاملة في مجال الحرب تحت الماء.

وقالت باسكال سوريس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التنمية الدولية، لشركة تاليس: «تفخر «تاليس» بشراكاتها القديمة مع القوات البحرية في الإمارات العربية المتحدة، وتواصل اليوم تعزيز هذا الالتزام من خلال إطلاق مركز التدريب تحت الماء الذي يتيح لها الإسهام بشكل أكبر في تطوير القدرات السيادية والمواهب والكفاءات في الإمارات .

وقال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس توازن الاقتصادي: «يشكل إطلاق المركز الجديد للتدريبات تحت الماء إنجازاً عظيماً يسهم في تقوية وتعزيز النواحي الدفاعية والأمنية الإماراتية. ونهدف من خلال تعاوننا مع الشركات العالمية العاملة في مجال الدفاع، مثل مجموعة «تاليس»، إلى دعم الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثلة في إعداد مجموعة من المشغلين ذوي الكفاءات العالية في هذا المجال.