عبد الله لوتاه: الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها الرائدة في تعزيز سياسات الابتكار وتطوير منظومة فعالة لنشره وترسيخ ممارساته في كافة القطاعات.

مشيراً إلى أن نشر مفهوم الابتكار يشكل ركيزة أساسية لضمان تمكننا من الحفاظ على مكتسباتنا والبناء عليها لمواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز مكانة الدولة الريادية وصدارتها مؤشرات التنافسية».

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في اللقاء المعرفي الذي نظّمه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، صباح أمس بعنوان «الابتكار نحو الريادة» وذلك ضمن إطار مبادرة المعرفة الحكومية.

وقال عبد الله ناصر لوتاه في كلمته: «ننطلق في عملنا اليومي من رؤية الهيئة المتمثلة بـ«المعرفة من أجل الازدهار»، ويأتي هذا اللقاء المعرفي ترجمة عملية لأهمية المعرفة التي تتمحور حول منظومة الابتكار، حيث تتنافس الدول للارتقاء في ترتيبها ضمن مؤشر الابتكار العالمي.

واليوم وبعد أن أصبح الابتكار عصب العمل في المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة فإننا في الهيئة نتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان تقدم ترتيب دولة الإمارات في هذا المؤشر، وذلك بدعم الفريق التنفيذي من خلال إجراء الدراسات وتوفير البيانات لصانعي القرارات».

وأضاف: «تم الإعلان عن شهر الابتكار في 2015 كما تم الإعلان عن تأسيس الهيئة في العام 2015 وأجد في ذلك توافقاً جميلاً ودافعاً مستداماً، وشهر الابتكار هو معرض منتشر في مختلف إمارات الدولة، حيث تشارك الجهات بأهم المبادرات والمشاريع المبتكرة والتي تعتبر متفردة ومتميزة على المستويين المحلي والعالمي».

وأردف: «لا تكتفي دولة الإمارات العربية المتحدة باستشراف المستقبل بل تعمل على صناعته، وبناء على ذلك بدأت الجهات الحكومية ومنها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الاهتمام بموضوع تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت الهيئة من تسجيل ما يزيد على 9 براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية لدى وزارة الاقتصاد، وقدمت أكثر من 14 طلباً جديداً للتسجيل».

وتطرق المشاركون في اللقاء المعرفي إلى مختلف المحاور والموضوعات التي تتعلق بسبل تعزيز الابتكار وترسيخ ممارساته وبما يدعم الجهود الحكومية للارتقاء بمكانة الإمارة التنافسية، حيث تحدث الدكتور سامي محروم رئيس مبادرة تطوير سياسات دعم الابتكار بكلية «انسياد» لإدارة الأعمال في دبي عن الابتكار حول العالم.

فيما أوضح الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي بقطاع التميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي وأمين السر العام في جمعية الإمارات للملكية الفكرية كيف يمكن أن تدعم الملكية الفكرية مؤشر الابتكار، وتناول سعيد محمد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل موضوع الابتكار وصناعة المستقبل وكيف تدعم دبي حاضنات الإبداع.

وألقى الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الكلمة الافتتاحية للقاء المعرفي والتي أكد فيها على الدور البارز الذي يلعبه برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في الارتقاء بمكانة دبي الريادية على سلم التنافسية العالمية من خلال دعم الابتكار والإبداع في القطاع الحكومي في دبي، وبما يجسد رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة.

مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في خلق بيئة محفزة لإطلاق الطاقات والإمكانات البشرية لدعم مسيرة التميز في العمل الحكومي بدبي، وفق نهج علمي يرسخ للممارسات المبتكرة ويدعم مسيرة استشراف المستقبل بما يحقق السعادة والرخاء لمجتمع الإمارة.