كرسي لمرضى الشلل النصفي يساعدهم على الوقوف

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

صمم 4 طلاب من الجامعة الأمريكية في الشارقة نموذجاً لكرسي متحرك يسمح للأشخاص المصابين بالشلل النصفي بالوقوف وصعود المنحدرات دون الاعتماد على الآخرين وبشكل آمن.

وشارك في إنجاز المشروع الطالب أنس الطنيجي وحازم المنصوري وسميد خالد، وخالد محمود، وجميعهم درسوا تخصص الهندسة الميكانيكية، وبإشراف كل من الدكتور محمد حمدان والدكتور وائل أبو زيد.

وأكد كل من خالد محمود وسميد خالد لـ«البيان»: «أن الهدف الأساسي من المشروع هو تسهيل الحياة على من يستخدمون الكراسي المتحركة سواء من يعانون من الشلل أو كبار المواطنين العاجزين عن السير والتنقل بمفردهم بحكم تقدم العمر»، ولفتا إلى أن ميزة الكرسي تتلخص في نقطتين رئيسيتين، الأولى قدرته على التنقل وتحويل المسارات والتوقف دون أي مخاطر، وأما الميزة الثانية فهي قدرة الكرسي على تمكين الشخص من الوصول إلى وضعية الوقوف.