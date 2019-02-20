تدشين أول حافلة ذاتية القيادة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أول حافلة ذاتية القيادة تسير في شوارع إمارة عجمان، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

وقال الشيخ راشد بن حميد: إن إمارة عجمان أصبحت اليوم من المدن التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة مؤمنةً بأهمية تسخير كل جديد يرنو لتحسين الحياة والارتقاء لمدينة سياحية ينعم سكانها بالعيش الرغيد وتستقطب الزوار والسياح والمستثمرين من كافة أقطاب العالم.

وذلك بحضور عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة المواصلات العامة بعجمان والمديرين التنفيذيين في الدائرة والشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان X وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في عجمان.

مستقبل أفضل

وأفاد خلال تجربته لمشروع الحافلة ذاتية القيادة أن ما نراه اليوم هو مدعاة للفخر، ففي الوقت الذي ما زالت به بعض الدول تطمح لتحقيق المستقبل الأفضل استطاعت دولتنا جلب المستقبل لأبنائها ليكون حاضراً مشرقاً.

موضحاً أن المشروع يمكن حافلات المواصلات العامة باستخدام تقنيات القيادة الذاتية ودمج كل من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للتحكم الكامل في الحافلة دون أي تدخل بشري بحيث تقدم تجربة مستقبلية فريدة يمكن تشغيلها في المناطق السياحية ومنح السكان والزوار الاستمتاع بتجربة استخدام هذه التقنية التي تعد تقنية جديدة ومميزة، كما وتقدم صورة مشرقة عن إمارة عجمان والتي تسير بخطى واثقة في درب تحقيق المستقبل.

وذكر أن التقنيات المستقبلية أصبحت اليوم منهج حياة وواقعاً يلمس أثره كافة الأفراد في المجتمع، مبيناً أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حرصت على مشاركة كافة الجهات والدوائر الحكومية في المشاريع التي أطلقتها لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، حيث يمنح مشروع الحافلة ذاتية القيادة مزايا متعددة لقطاع المواصلات في الإمارة للارتقاء بالخدمات وتطويرها نحو المستقبل.

مخرجات

من جهتها قدمت الشيخة نورة النعيمي مدير مركز عجمان X شرحاً تفصيلياً لسموه عن المشروع ومراحل العمل بها، مبينةً أن المشروع هو أحد مخرجات برنامج The future seriers والذي دشنه مركز عجمان x التابع للدائرة بهدف رسم الخطوط العريضة لمستقبل إمارة عجمان.

وتابعت النعيمي أن فريق العمل كثف الجهود لنرى اليوم أول حافلة ذاتية القيادة تسير في شوارع الإمارة، موضحةً أن مركز عجمان X وإدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة والقيادة العامة لشرطة عجمان ومؤسسة المواصلات العامة بعجمان وشركة دي جي وورد عقدوا الاجتماعات المتتالية وتمت عمليات التشغيل التجريبي ومواجهة كافة التحديات لإطلاق المرحلة الأولى للمشروع في منطقة الكورنيش.