«مستشفى خليفة» يستخدم الذكاء الاصطناعي في الأدوية الوريدية

المصدر: أم القيوين - البيان

كشف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، عن استخدام الذكاء الاصطناعي في جرعات الأدوية الوريدية، وذلك ضمن فعاليات معرض وورشة عمل «مستشفى الشيخ خليفة العام يبتكر»، التي نظمتها إدارة الجودة والابتكار بالمستشفى، وتخللتها محاضرات مقدمة من قسم التمريض وورشة عمل بالتعاون مع جامعة عجمان.

حيث تم عرض الأفكار الابتكارية التي طبّقها المستشفى خلال الفترة الماضية والأفكار التي يعتزم إدخالها قريباً، والتي تخدم المرضى والمراجعين، وتسهّل عليهم الحصول على خدمة علاجية متميزة خلال وقت قياسي. وأكد ليام دوفي المدير التنفيذي للمستشفى، أن أقسام المستشفى تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، عبر طرح مشروعات وأفكار ابتكارية، تخدم المتعاملين من المرضى.

مشيراً إلى أن شهر الابتكار يعد حدثاً وطنياً للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة.