«أطلـس» تطلق «أركنس بوت» لكسح الألغام البحرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «أطلس الكترونيكس» الإمارات عن إطلاق أحدث منتجاتها في مجال الدفاع البحري وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019».

وقال جمال النعيمي، مدير إدارة المبيعات والتسويق في الشركة: «نفتخر بإطلاق أطلس الكترونيكس لمنتجها الجديد، المتميز والفريد وهو «أركنس بوت»، أحدث نظام لكسح الألغام، وهو عبارة عن مركبة بطول 11 متراً، ذاتية القيادة ولديها نظام تجنّب يسمح للمركبة تجنب أيّ تصادم أمامها وهي في البحر .

وذلك من خلال النظام التقني الحديث، والرادارات والكاميرات التي تمّ تزويدها بها، لتشكل بذلك أول مركبة بصناعة ألمانية - إنكليزية مُشتركة تتمكّن من اكتشاف الألغام المزروعة في أعماق البحر مع تجنّب الاصطدام».

وأشاد النعيمي بمعرضي «آيدكس ونافدكس» على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة وأن معرض آيدكس أتمّ 25 عاماً، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة المبتدئة في مجال الصناعات الدفاعية، باتت تحرص على حجز موضع قدم في معرض آيدكس لسبب بسيط وهو أنه الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.