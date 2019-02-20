«عجبان 447A» آلية عسكرية بمواصفات تكتيكية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

كشفت شركة «نمر للسيارات» الوطنية المتخصصة بتصنيع الآليات العسكرية في معرض آيدكس 2019 أحدث آلياتها العسكرية «عجبان 447A» متعددة المهام والقادرة على تأدية أدوار مختلفة، وتوفر مستويات عالية من الحماية ومرونة الحركة.

قال علي سعيد المنصوري المدير العام لشركة نمر للسيارات لـ«البيان»: إن آليات شركة «نمر للسيارات» المدرعة تمر بمراحل اختبارات مكثفة تعتمد أسساً هندسية مبتكرة، بالإضافة إلى تطبيق معايير تصنيع فائقة الجودة والدقة خلال التصميم والتصنيع.

وأوضح أن «عجبان 447A» آلية عسكرية تكتيكية تتميز بمواصفات مختلفة عن الآليات العادية الموجودة، مشيراً إلى أنها تتسع إلى 7 أفراد، وتتميز كذلك بكابينة مدرعة.

كما تحتوي على 4 أبواب لتسهيل عملية الدخول والخروج، وزجاج أمامي ونوافذ بمواصفات حماية عالية، مما يوفر للطاقم القدرة على تفقد المنطقة بشكل مستمر، كما تتمتع الآلية بتصميم داخلي يتلاءم مع احتياجات الطاقم.

وأشار المنصوري إلى أن شركة نمر للسيارات عضو في شركة الإمارات للصناعات العسكرية «إديك»، وتقوم بتصنيع آليات عسكرية مصممة للعمل في أصعب البيئات وضمن أصعب المهام، وقادرة على تلبية متطلبات العمليات العسكرية.

وأوضح أن «عجبان 447A» تقوم بأدوار مختلفة إذ يمكن استخدامها من قبل فرق الاستجابة التكتيكية، وحرس الحدود والاستطلاع، ومكافحة الشغب، والقوات الخاصة، مشيراً إلى أن أنها تلبي احتياجات مختلفة للعمليات العسكرية عبر تكامل عمل أجهزتها ونظمها الداخلية مع منصة دفاعية عالية المستوى، وذلك من دون أي تأثير في مزايا الحماية أو المساحة الداخلية في الآلية.

وأكد المنصوري أن «عجبان 447A» مصممة وفق نظم هندسية ، كما توفر مستويات مختلفة من الحماية ضد القذائف والعبوات الناسفة. كما تتميز الآلية بنظام تعليق مستقل مسؤول عن الثبات والتوازن في هيكلها مما يوفر مرونة في القيادة في مختلف التضاريس.