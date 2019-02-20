إهداء هزاع بن زايد بطاقة دعوة لآيدكس عمرها 24 عاماً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أهدى الإعلامي الرحّالة الإماراتي إبراهيم الذهلي بطاقة دعوة لحضور معرض «آيدكس 1995»، إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال افتتاح معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، الذي يقام بالتزامن مع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث أعجب سموه ببطاقة الدعوة التي تعود إلى الدورة الثانية للمعرض، التي مضى على إصدارها 24 عاماً.

ويحتفظ الذهلي بالعديد من المقتنيات القديمة، ولديه أرشيف خاص يحفظ له كل ما مرّ به من مناسبات على مدار 37 عاماً، لأنه يعتقد أن الاحتفاظ بالأشياء القديمة مهما كانت بسيطة فإنها بعد مرور الزمن ستصبح ذكرى عزيزة ربما لا تقدر بمال.

ولذلك فهو يحتفظ بدفاتر الدراسة في الصف الابتدائي وأرقام الجلوس وصور «السونار» لأبنائه الذين تخرجوا في الجامعة حالياً، كما يحتفظ بأدق التفاصيل التي مرّ بها ومرّت به لتمثل بالنسبة له كنزاً من المقتنيات والأشياء التي لا تقدر بثمن.

ويدعو الذهلي الذي تجوّل في أكثر من 160 دولة حول العالم ولا يزال يحتفظ بتذكار أو أكثر من كل دولة، إلى أهمية أن يحتفظ الإنسان بالأشياء البسيطة والتذكارات الخاصة بالمناسبات التي تمرّ به، لأنه سيدرك قيمتها في المستقبل، فبعد مرور الزمن عندما تستدعي هذه الأشياء ذاكرته سيعود به الزمن إلى الوراء يشم فيها ذكريات المكان والزمان.