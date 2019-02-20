المصدر: أبوظبي- منى خليفة

ابتكارات تقنية وتنافس علمي مثمر رسم مساراً مبتكراً للذكاء الاصطناعي، وشق طريقاً ملهماً لا يعرف المستحيل، وجاء آيدكس 2019 لتعزيز فرص المبتكرين من الطلبة والطالبات على عرض مشاريعهم وتلاقح أفكارهم وتسويقها والالتحاق بأحد مسرعات وحاضنات الأعمال، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار واكتشاف المبتكرين، الأمر الذي سيخلق بيئة جاذبة وممكنة للإبداع التقني.

فقد عبرت الطالبات المشاركات في حديثهن لـ«البيان» عن بالغ سعادتهن بعرض هذه المشاريع وإحساسهن بالحماس والفخر باختراع ابتكارات موشوم على جبينها «صنع في الإمارات»، مؤكدات أن الذكاء الاصطناعي مهد الابتكارات الإماراتية الواعدة، ودور القيادة الحكيمة باعتبارها الملهمة ومنارة الإرادة نحو الابتكار المتقن.

في هذا الصدد قالت صفية المحمود، طالبة ماجستير في الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة، ودانة أبو لبن، بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في جامعة العين، إنهما طورتا جهازاً تقنياً يتم تركيبه على طائرة بدون طيار، وهذا الجهاز يحتوي على حساسات وأجهزة اتصالات، والهدف من هذا الابتكار هو رصد وكشف مستويات المواد المشعة في المنطقة التي يتم فحصها، والهدف الأساسي يتمحور في استخدامه في محطة براكة للطاقة النووية.

وقالت الطالبة مزون الظاهري، من جامعة بوليتكنك أبوظبي، والتي ابتكرت مع زميلاتها صاحبات مشروع «جمع عينات المياه»، وهن نورة اليزيدي ومزون الظاهري وخولة الكندري وأسماء العامري، إن المشروع الذي تقوم فكرته حول أخذ عينات مياه.

حيث حتى الآن يتم استخدام الأنظمة التقليدية في جمع عينات المياه أو الزيوت وغيرها لاختبارها، لكنه فكرة هذه المشروع قائمة على حفظ الوقت والجهد والحفاظ على سلامة الأشخاص المكلفين بجمع العينة، حيث قد تكون بعض العينات في كثير من الأحيان سامة وقد تكون من مكان صعب الوصول إليه، لذلك تم ابتكار هذه التقنية «طائرة بدون طيار» لدعم إجراءات السلامة، وتبني أنظمة الذكاء الصناعي بأيد إماراتية.